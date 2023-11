Nume importante europene din arhitectura si urbanism vin la Timisoara la conferinta de inchidere a programulului Bright Cityscapes. Arhitectul Joseph Grima, directorul de creatie al Academiei de Design Eindhoven si co-fondatorul studioului de cercetare de design - Space Caviar si Saskia van Stein, directoarea Bienalei de Urbanism de la Rotterdam, vin la Timisoara la conferinta Bright Cityscapes in calitate de speakeri.Dupa un an plin de evenimente in cadrul programului: conferinte, ... citeste toata stirea