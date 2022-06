Camine in miscare 2022 aduce peste 100 de povesti noi din Banatul istoric

TIMISOARA. Implementat inca din anul 2017, Camine in miscare (Moving Fireplaces) face parte din Programul Cultural Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii si este un proiect de cercetare antropologica despre migratia din Banat, singurul din cadrul acestui program care se desfasoara in jurul Timisoarei, in regiunea Banatului istoric, gandit pentru a incuraja oamenii sa-si impartaseasca mostenirea culturala si povestile personale cu cei din jur.Prin proiect sunt identificate povesti ... citeste toata stirea