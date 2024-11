Capodopere vechi de 400 de ani vor putea fi admirate la Timisoara! Expozitia Luminile lui Caravaggio, la Muzeul de Arta

Sambata, 16 noiembrie, la ora 14:00, expozitia "Luminile lui Caravaggio. Inceputul modernitatii in pictura europeana, capodopere din colectia Roberto Longhi" se va deschide publicului la Muzeul National de Arta Timisoara din Piata Unirii.Organizata de Muzeul de Arta si finantata de Consiliul Judetean Timis, in perioada 16 noiembrie 2024 - 28 februarie 2025, in colaborare cu Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi din Firenze si Civita Mostre e Musei din Roma, expozitia ... citește toată știrea