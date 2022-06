Cazanele Dunarii, locul fascinant unde fluviul 'fierbe' sub privirile turistilor. Ce poti vizita aici si cat te costa o excursie, plecand din Timisoara?

Cazanele Dunarii reprezinta unul dintre cele mai frumoase locuri prin care fluviul isi face loc pentru a-si urma drumul spre destinatia finala: Marea Neagra.Locul atrage tot mai multi turisti, de la an la an, iar aici e si "Raiul pescarilor".Intre Timisoara si Dubova sunt numai 218 kilometri care se fac cu usurinta in cel mult trei ore de mers cu masina. Drumul este bun, astfel ca o iesire de un week-end este perfecta in aceasta zona. Trebuie doar sa-ti calculezi benzina.Cazanele Dunarii ... citeste toata stirea