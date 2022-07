Ceau, Cinema! 2022 Timisoara - Gottlob. Superfilme si ateliere pentru copii

Mai multe filme si ateliere pentru copii, care au ca tema principala educatia ecologica, fac parte din programul editiei a noua a festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara.Publicul tanar va putea sa vada "Strajerii Deltei" (2021), un film romanesc de aventuri realizat de Liviu Marghidan. Mai multi copii isi petrec vacanta de vara intr-o tabara din Delta Dunarii, unde invata cum sa supravietuiasca in salbaticie. Intr-o zi, in timp ce curata apele Deltei ... citeste toata stirea