CJT, prin Centrul de Cultura si Arta, deschide "Timisoara.Next", o noua finantare prin programul TM 2023

Consiliului Judetean Timis, prin Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis, anunta deschiderea apelului de finantare "Timisoara.Next" incepand cu data de 16 iulie 2024. Acesta vine ca o completare a Programului national Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023."Timisoara.Next" urmareste consolidarea impactului obtinut in urma derularii proiectelor culturale organizate in 2023 sub egida Capitalei culturale si incurajeaza promovarea la nivel international a renumelui orasului ... citește toată știrea