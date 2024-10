Clubul Rotary Lugoj va acorda Premiul I la Concursul de fotografie "Casian Margineantu"

Clubul Rotary Lugoj se alatura ca partener principal al publicatiilor Lugojeanul, Redesteptarea si Ghidul Banatului in organizarea celei de-a doua editii a Concursului de Fotografie "Casian Margineantu", eveniment dedicat pasionatilor de fotografie. Clubul Rotary va acorda Premiul I, in valoare de 2.000 de lei, pentru cea mai buna fotografie inscrisa in concurs. Fotografiile vor fi evaluate de un juriu format din fotoreporteri profesionisti: presedinte va fi Constantin Duma (Agerpres), care ... citește toată știrea