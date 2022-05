Complice des poetes - Gravuri si litografii Jacques Herold. Vernisaj, joi, la Muzeul de Arta Timisoara

Joi, 5 mai 2022, la ora 18:00, Muzeul National de Arta Timisoara organizeaza vernisajul expozitiei "Complice des poetes - Gravuri si litografii Jacques Herold, in editii bibliofile".Evenimentul va avea loc in Palatul Baroc din Piata Unirii, la etajul 2, in salile Galeriei "Connect Time TM".Organizatori: Muzeul National de Arta Timisoara, Consiliul Judetean Timis, Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Arte si Design din TimisoaraColectia de gravuri, litografii si serigrafii ... citeste toata stirea