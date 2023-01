,,Comuna 30" - prima treapta de lansare a tinerilor scriitori, la libraria independenta "Doua Bufnite" Timisoara

Vineri, 3 februarie 2023, ora 18:00, libraria independenta ,,Doua Bufnite'' va gazdui prima seara de lectura a cenaclului ,,Comuna 30''.Comuna 30 e un proiect care isi propune sa promoveze tinerii scriitori si sa-i aduca in fata publicului printr-o serie de lecturi publice, seri de cenaclu si ateliere in mai multe locatii din Timisoara.De asemenea, proiectul doreste sa creeze un spatiu sigur in care tinerii sa se poata exprima in felul lor, sa invete unul de la celalalt, pentru ca astfel sa ... citeste toata stirea