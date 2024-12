Concert extraordinar de colinde cu prilejul Craciunului, la Dumbravita Timis

Ca in fiecare an, cu prilejul Craciunului, Primaria si Consiliul Local Dumbravita organizeaza un concert extraordinar de colinde, la care se asteapta sa participe, conform traditiei, sute de persoane.Marti, 17 decembrie, de la ora 19:00, Casa de Cultura este gazda acestui eveniment deosebit cu intrare gratuita. Sub bagheta dirijorului Vasile Badescu, Corala Contrast va incanta cu ritmuri de colinde alaturi de ... citește toată știrea