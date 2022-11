Conectati la viitor! O saptamana bogata in evenimente culturale, la Universitatea de Vest din Timisoara

Marti, de la ora 18:00, in Aula Magna "Ioan Curea" a UVT, Daniel Funeriu ne invita la dialog si reflectie pe tema: "Himere in educatie" - in cadrul seriei de conferinte dedicate popularizarii stiintei "Conectati la Viitor". Conferinta va fi moderata de Madalin Bunoiu.Miercuri, luam o "Pauza de Film" si vizionam documentarul "Acasa", care urmareste viata a noua copii si a parintilor lor care au trait in armonie cu natura in salbaticia Deltei Bucurestiului timp de 20 de ani, pana cand sunt ... citeste toata stirea