In perioada 4-6 octombrie, Muzeul National de Arta Timisoara va gazdui conferinta "Barocul olandez - cartografiere si digitalizare in context european" in colaborare cu Foundation for Cultural Inventory, Ambasada Regatului Esarilor de Jos in Romania si Universitatea de Vest Timisoara. In cadrul acestui eveniment operele de arta flamande si olandeze din colectia permanenta a MNART vor fi inventariate si incluse intr-o platforma internationala, astfel sporind vizibilitatea patrimoniului muzeal. ... citeste toata stirea