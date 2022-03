Consiliul Judetean Timis deschide Parcul Primaverii. Invitati: Loredana Groza, Subcarpati si Damian Draghici

Consiliul Judetean Timis pregateste Parcul Primaverii, eveniment de anvergura conceput pentru a fi cel mai mare festival multicultural din regiune si adus in fata publicului ca si contributie speciala pentru Timisoara, Capitala Europeana a Culturii.Prima editie a Parcului Primaverii va incepe in 15 aprilie, cu acces liber si gratuit la toate activitatile culturale, de divertisment si de incurajare a petrecerii timpului liber in familie.Cele 11 zile de festival vor avea loc la Muzeul Satului ... citeste toata stirea