Copiii noptii

Din 2016, Romania aniverseaza in fiecare 2 mai, Ziua Nationala a Tineretului. Timisoara a fost, de altfel, primul oras desemnat Capitala a Tineretului din Romania.Luni, 2 mai, de Ziua Nationala a Tineretului, Teatrul National din Timisoara prezinta, in Sala 2, spectacolul COPIII NOPEsII de Andrei Radu, in regia lui Alexandru Weinberger-Bara ( care a avut premiera pe 9 martie).Cu luciditate si umor, Copii noptii este o poveste despre candoare si maturizare, despre acel univers unic al ... citeste toata stirea