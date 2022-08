Corul "Ion Romanu", concert de muzica gospel, la Lugoj

Creatia, interpretarea, semnificatia si chiar profunzimea muzicii gospel, specifica, la inceputuri, comunitatilor crestine afro-americane au condus, in timp, la extinderea publicului iubitor al genului muzical. Ca raspuns la nevoia de diversitate, Asociatia "Scena Muzicala" aduce in fata publicului lugojean un concert de muzica gospel in interpretarea Corului "Ion Romanu" al Filarmonicii Banatul din Timisoara, pe scena Teatrului "Traian Grozavescu" din Lugoj, vineri, 2 septembrie, de la ora 19: ... citeste toata stirea