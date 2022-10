Cu lucrarile la vedere. Gorzo deschide o noua expozitie la Garnizoana Timisoara

Dupa mai bine de patru luni in care a creat in generosul spatiu al Garnizoanei Timisoara - care i-a fost in tot acest timp atelier temporar - artistul vizual Dumitru Gorzo aduce in fata publicului, oficial, creatiile acestei perioade. "Forme noi" este titlul expozitiei semnate Gorzo, al carei vernisaj are loc in 26 octombrie, la ora 18.00."Am deschis portile acestui atelier temporar in iunie 2022. Pe toata perioada locuirii mele artistice in acest spatiu, timisorenii au avut ocazia sa asiste ... citeste toata stirea