"Datini si obiceiuri de Craciun" cu solisti faimosi, si colinde, miercuri, la Buzias

Ansamblul Profesionist "Banatul" deschide larg poarta sarbatorilor, la Buzias, si sustine marele spectacol traditional "Datini si obiceiuri de Craciun" cu solisti faimosi, cu colinde si cantece banatene ce aprind patimi si nostalgii in sufletele iubitorilor de folclor.Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis si Asociatia Mariana Dragincescu organizeaza spectacolul "Sarbatoarea Craciunului - In memoriam Marioara Murarescu". Evenimentul se va desfasura la Casa de Cultura Buzias, in data de ... citeste toata stirea