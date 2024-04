Documentarul "Cazul inginerului Ursu", proiectii speciale la Arad, Timisoara si Lugoj

In perioada 19-21 aprilie, filmul documentar "Cazul inginerului Ursu" va fi proiectat in Banat, in prezenta fiului inginerului Ursu, Andrei Ursu, care va ramane apoi sa sustina un dialog deschis cu publicul prezent. De peste 30 de ani Andrei Ursu lupta pentru a face cunoscut adevarul despre moartea tatalui sau. Gheorghe Ursu a fost ucis in arestul Securitatii dupa ce a denuntat decizia lui Ceausescu de a opri consolidarea cladirilor afectate de cutremurul din '77. Regizat de Liviu Tofan si ... citește toată știrea