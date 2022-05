Doua expozitii noi la Muzeul National al Banatului din Timisoara

TIMISOARA. Piese din colectiile Muzeului National al Banatului, dar si spade sau sabii istorice vor putea fi vazute din aceasta saptamana in Bastionul Theresia in cadrul a doua noi expozitii."Patrimonium 2021"este o expozitie care aduce in fata publicului larg achizitiile institutiei de cultura de anul trecut, donatiile importante care au intrat in patrimoniul MNaB in 2021, piese restaurate in Laboratorul Zonal de Restaurare precum si piese de pe santierele arheologice la care au participat ... citeste toata stirea