Eufonia - On the Road, o calatorie muzicala prin localitati din Timis si Caras-Severin

A inceput cea de-a doua parte a Eufonia Festival: Eufonia - On the Road, o calatorie muzicala in localitatile din vestul tarii. "Pornim intr-o calatorie muzicala cu scop nobil, la fel ca muzica pe care vrem sa o impartasim cu publicul nostru, si anume acela de a aduce incantare, de a eleva spiritul uman intr-atat incat sa alunge, chiar si numai pentru cateva ceasuri, grijile cotidiene, de a-i inspira pe copiii aflati intr-o continua explorare a propriilor inclinatii artistice, dar si pentru a ... citeste toata stirea