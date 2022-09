Euforica! Ziua Internationala a Muzicii 2022, la Arad

Aradul de Ziua Internationala a Muzicii 2022. Ansamblul "Violoncellissimo" aduce Turneul National "Clasic la puterea a treia-Euforica" la AradEuforica, editia a VI-a a turneului ansamblului Violoncellissimo, va cuprinde Aradul de Ziua Internationala a Muzicii, recitalul celor mai performanti violoncelisti ai Romaniei desfasurandu-se pe scena Palatul Cultural, sambata, 1 octombrie 2022, la ora 19.00."De patru ani strabatem tara in fiecare toamna in aceasta formula, aparent aceeasi, dar in ... citeste toata stirea