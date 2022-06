Eveniment cultural de exceptie organizat de Artmedia si CJT, dedicat seniorilor din Timisoara

Fundatia Artmedia, Consiliul Judetean Timis si marele actor Florin Piersic organizeaza un eveniment cultural de exceptie, la Timisoara, oferind o mare bucurie neasteptata seniorilor.Astfel, pensionarii sunt invitati la proiectia spectaculosului si emotionantului film "Un vulcan in slujba Thaliei", cu intrarea libera, in sala multifunctionala a CJ Timis."Dragii mei prieteni, ne -ati face o deosebita placere daca m-ati onora cu prezenta voastra, sambata 25 iunie, in sala multifunctionala a ... citeste toata stirea