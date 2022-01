Excursii la izvoarele Begai, cicloturism, Mic dejun la Margina, turism ecumenic. Consiliul Judetean pregateste strategia prin care vrea sa aduca turistii sa descopere comorile Timisului in 2023, anul in care Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii

TIMISOARA. Este nevoie de o strategie in domeniul turistic, o gandire coerenta pentru dezvoltarea acestui domeniu, mai ales ca Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.Merg foarte bine programe precum Mic dejun la Margina, insa nu este suficient. Presedintele Consiliului Judetean Timis Alin Nica este constient ca avem multe obiective turistice in judet, dar care nu sunt exploatate la adevarata lor valoare.Liderul CJ Timis crede ca este nevoie si de implicarea sectorului ... citeste toata stirea