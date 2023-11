Exponatul lunii noiembrie la Muzeul National al Banatului Timisoara este Cutia muzicala Simfonia, un adevarat tezaur cultural.Aceasta s-a alaturat colectiei Muzeului National al Banatului in anul 1963, iar in 2023 a fost adusa in laboratorul muzeului pentru a beneficia de servicii de restaurare de inalta calitate.Valoarea istorica si documentara a obiectului se remarca prin aspectul estetic al cutiei de lemn de nuc si prin mecanismul cu discuri metalice.Capacul prezinta pe partea ... citeste toata stirea