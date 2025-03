Festivalul Concurs "Gelu Stan" s-a intors la Lugoj, acolo unde ii este locul

Casa de Cultura "Traian Grozavescu" din Lugoj a fost gazda editiei a VII-a a Festivalului - Concurs "Gelu Stan". Editia 2025, eveniment artistic de anvergura, a fost dedicata omagierii dirijorului, profesorului, omului de radio si muzicologului Gelu Stan, originar din Lugoj. Evenimentul a fost organizat sub egida Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis.Trofeul editiei 2025 merge in GorjTrofeul Festivalului - Concurs "Gelu Stan" 2025 ajunge in Gorj, cucerit de o solista de 19 ani, ... citește toată știrea