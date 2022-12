Festivalul de colinde "Florile Dalbe", in capitala Caras Severinului

????????????????????????????????????Festivalul judetean de colinde "Florile Dalbe" organizat de Scoala Gimnaziala Nr. 7 Resita si Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Resita a ajuns la a XII - a editie.Acest festival a debutat in anul 2009 si s-a desfasurat in fiecare an in Biserica "Sfinti Apostoli Petru si Pavel" Resita, prin grija si implicarea doamnei profesor Cristina Ardelean si preotul Petru Berbentia. In anul 2020 si 2021 nu s-a organizat, fiind intrerupt de conditiile impuse de ... citeste toata stirea