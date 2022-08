Festivalul de Opera si Opereta, in Parcul Rozelor Timisoara

Festivalul de Opera si Opereta 2022 va avea loc, pe scena din Parcul Rozelor, timp de cinci zile, cand vor avea loc cinci spectacole de mare interes, in perioada 27-28 august si 2-4 septembrie.Mult-asteptatul eveniment este finantat si de Primaria Timisoara prin Centrul de Proiecte, dar si de Consiliul Judetean Timis prin Programul TimCultura 2022.Sambata, 27 august, de la ora 21, in premiera, va avea loc Serenada nr. 10 in Si bemol major, K. 361 "Gran Partita" si Mica Serenada nr. 13 in ... citeste toata stirea