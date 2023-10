Festivalul Simultan, dedicat artelor interdisciplinare, revine in Timisoara cu o noua editie, in perioada 5-8 octombrie 2023, avand ca tema centrala "Oscilatii: Lucruri de retinut". Astfel, Muzeul Corneliu Miklosi si fostele ateliere ale Societatii de Transport Public Timisoara vor fi unite fizic si conceptual in cadrul aceluiasi eveniment.Constituit anual in jurul unei tematici, festivalul Simultan isi propune sa exploreze si sa puna in discutie diverse aspecte ale societatii si ale vietii ... citeste toata stirea