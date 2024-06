Filme de fictiune si documentare banatene, in premiera la Festivalul Ceau, Cinema!

Un lungmetraj de fictiune si doua documentare, precum si opt scurtmetraje fac parte din sectiunea necompetitionala "Filme banatene" din cadrul celei de-a 11-a editii a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc la Timisoara in perioada 17-21 iulie."Clara" (2023), realizat de regizorul timisorean Sabin Dorohoi si cu o distributie in majoritate din Timisoara, in frunte cu actrita Olga Torok, va avea premiera in Romania la Ceau, Cinema! De asemenea, documentarele de lungmetraj "Apa si talpa" ... citește toată știrea