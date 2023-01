Finisaj cu Dali, la Galeria Subterana a Directiei de Cultura Timis

Afluxul de public in expozitia "TOTALITATEA FORME...LOR: ARThitectura, DESIGN, SCENOgrafie, Etnosculptura" i-a convins pe realizatori ca, impreuna cu Directia pentru Cultura Timis, sa fie prelungita cu 25 de zile expozitia in Galeria Subterana din Casa Artelor."Va invitam marti, 10 ianuarie 2022, la Finisaj cu Dali: actorul Levente Kocsardi va sustine, in spatiul expozitiei (Galeria Subterana, (Timisoara, str. A. Pacha nr. 8), de la ora 19:00, spectacolul Arta partului, inspirat de Jurnalul ... citeste toata stirea