Gala "TDIS" in Caras Severin. Premierea elevilor din concursul "Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul 3"

In Sala de festivitati "Mitropolit Nicolae Corneanu" a Centrului Eparhial din Caransebes, s-a desfasurat Gala "Taberei din Inima Satului", un eveniment de bilant al proiectului eparhial "Impreuna pentru copiii nostri", sambata 29 ianuarie 2022.Evenimentul s-a desfasurat in prezenta Preasfintitului Parinte Lucian, Episcopul Caransebesului, a autoritatilor locale si scolilor partenere in organizarea TDIS 2021precum si a formatorilor si voluntarilor din cadrul proiectului.Parintele Mihai ... citeste toata stirea