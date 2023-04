Galeria Brateanu Timisoara organizeaza, joi, 4 mai 2023, de la ora 19:30, vernisajul expozitiei "Imagini de ansamblu" a artistului Sorin Bijan.Aici si acum, in acest context vizual, loc pentru gol nu exista. Panzele sunt pictate pe intreaga lor suprafata. Schitari ale unor fiinte umane apar aliniate, in valuri, vibratii, rostogoliri, si ingramadiri.Exercitiul desenului in carbune il ajuta pe Sorin Bijan sa observe grupurile umane, pentru a le sintetiza in schema artistica. Ansamblul social ... citeste toata stirea