In urma unei initiative a comunitatii bulgare banatene din regiunea Karlsruhe (Germania), condusa de Erwin Bausche, originar din Dudestii Vechi, doua pianine functionale au luat drumul Lugojului. Aceasta donatie face parte din proiectul cultural "Pianinele bucuriei".Una va fi amplasata in curtea Casei Bredicenilor, iar cealalta va fi amplasta in Faget, intr-un spatiu public."Este un spatiu viu si dinamic unde in fiecare saptamana are loc cel putin un eveniment cultural - lansari de carte, ... citeste toata stirea