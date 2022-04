TIMISOARA. Indragitul interpret de folclor, Grigore Lese, vine sa cante pe scena de la Parcul Primaverii, eveniment organizat de Consiliul Judetean Timis, la Muzeul Satului Banatean de la Padurea Verde.Evenimentul la care este invitat Grigore Lese este programat in Vinerea Mare, in 22 aprilie. De la ora 20:00 indragitul artist va povesti cum a ajuns sa iubeasca si sa promoveze muzica traditionala romaneasca peste hotare, in ... citeste toata stirea