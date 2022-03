Imaculat - avanpremiera, la Ceau, Cinema! 2022, la Timisoara

Filmul "Imaculat" va fi prezentat in avanpremiera la Timisoara, in data de 23 martie, incepand cu ora 19, la Faber. La eveniment vor participa regizoarea Monica Stan si actrita Ana Dumitrascu, care joaca rolul principal.Debutul in lungmetraj al regizorilor Monica Stan si George Chiper-Lillemark, filmul "Imaculat", a primit in 2021, in cadrul Festivalului International de Film de la Venetia, premiul pentru regizori aflati la debut - "Luigi De Laurentiis Award Lion of the Future", precum si ... citeste toata stirea