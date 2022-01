In februarie, 15 superspectacole, la Teatrul National Timisoara. Iata programul!

Teatrul National Timisoara are un program bogat de 15 spectacole, in luna februaie, pe care nu trebuie sa le pierdeti, scrise si puse in scena de cei mai buni profesionisti.Iata care sunt acestea:Probabil una din cele mai atipice povesti cu "un el si o ea", SI CAII SE IMPUSCA, NU-I ASA?, a cunoscut celebritatea dupa ecranizarea cu Jane Fonda si Michael Sarrazin in rolurile principale. Duminica, 6 februarie, ora 19:00,in Sala Mare, va invitam la spectacolul regizat de Mihaela ... citeste toata stirea