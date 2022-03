Incepe Lada cu Zestre. Premii de peste 22.000 de lei, la unul dintre cele mai importante festivaluri de pastrare a traditiilor in Timis

TIMIS. Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis va organiza, anul acesta, cea de-a XV-a editie a traditionalului festival-concurs Lada cu Zestre.Evenimentul se va desfasura in perioada martie - iulie 2022, in mai multe localitati din judet.Lada cu Zestre reuneste 30 de formatii de dansuri populare, peste 900 de artisti, 20 colectionari de arta populara, peste 60 de preparate de gastronomie traditionala banateana si 40 de recitatori in grai banatean.Festivalul este structurat pe ... citeste toata stirea