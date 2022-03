"Incurcatura la nivel inalt" - o supercomedie, in premiera la Teatrul National Timisoara

Comedia "Incurcatura la nivel inalt", in premiera la Timisoara. Castigand deja un public fidel la Timisoara, Teatrul Elisabeta din Bucuresti revine joi, 7 aprilie.Pe scena Teatrului National "Mihai Eminescu", va avea loc spectacolul in premiera - "Incurcatura la nivel inalt", in regia lui Serban Puiu.Un ministru isi da intalnire cu secretara opozitiei intr-o camera de hotel. Insa, in locul momentelor de dragoste, cei doi traiesc socul de a gasi un barbat mort pe balcon. De aici, ceea ce ar ... citeste toata stirea