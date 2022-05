JazzTM nu a murit, s-a transformat in JAZZx. Il organizeaza PLAI si Consiliul Judetean Timis la inceput de iulie, in centru, la Timisoara. Lista artistilor

TIMISOARA. Festivalul JazzTM se transforma in JAZZx si nu va mai fi finantat si sustinut de Primaria Timisoara, ci de Consiliul Judetean Timis."Am reusit, dupa anumite discutii, sa reluam fostul festival JazzTm cu ajutorul Centrului Cultural PLAI, in parteneriat cu Muzeul Banatului, si are ca principal finantator Consiliul Judetean Timis.Se va numi JAZZx. Nu puteam trece peste respingerea unui asemenea festival de catre Primaria Timisoara, este un festival reprezentativ, la a 10-a edite. Am ... citeste toata stirea