JazzyBIT din Timisoara, singura trupa care va reprezenta Romania la celebrul festival 'Eurojazz' din Mexic. Povestea unei pasiuni. Video

TIMISOARA. Trei tineri din Timisoara arata ca, daca pui pasiune in ceea ce faci, poti sa-ti implinesti orice vis. In cazul lui Teodor, Mihai si Zsolt este vorba despre dragoste pentru muzica, mai exact despre jazz, caruia i-au daruit aproape totul.Cei trei tineri formeaza trupa JazzyBIT, care in luna noiembrie urmeaza sa cante in trei orase din Mexic: Mexico City, Guadalajara si San Miguel de Allende."Avem onoarea sa reprezentam Romania la renumitul festival "Eurojazz" organizat de Centro ... citeste toata stirea