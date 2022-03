Kunsthalle Bega gazduieste prima vizita la Timisoara a muzeului nomad TRIUMF AMIRIA

Kunsthalle Bega are placerea de a gazdui prima vizita la Timisoara a muzeului nomad TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer, ca preambul pentru un set de expozitii TRIUMF AMIRIA LOVE LETTER TO... ce vor fi prezentate in decursul anului 2022.Vernisajul are loc sambata, 12 martie incepand cu ora 17:00 si include o sesiune performativa surpriza cu Apparatus 22, iar expozitia poate fi vizitata pana in data de 5 mai 2022, de marti pana sambata, intre orele 12:00 si 18:00 la Kunsthalle Bega - ... citeste toata stirea