Linked Culture 2022, in contextul TM2023

Cea de-a VI-a editie a conferintei de management si marketing cultural Linked Culture 2022 va avea loc la Timisoara, in perioada 26 - 28 mai, se va desfasura fizic, in sala multifunctionala a Consiliului Judetean Timis si la Faber.community, in sesiuni de dezbatere si masterclass.Toata seria de evenimente va putea fi vizionata si live, online, pe pagina de facebook BMagency.Linked Culture se concentreaza pe latura aplicata a intregului spectru de practici culturale si artistice (management, ... citeste toata stirea