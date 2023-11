Proiectul Little Main Stage, initiat de Asociatia Cultura Play, si-a propus in aceasta perioada sa deschida un nou orizont copiilor din centrele sociale din Timisoara si sa le insufle bucuria de a canta la un instrument, intr-un mod captivant, prin activitati speciale.Un prim contact cu muzica si instrumentele muzicaleVineri, 24 noiembrie, proiectul Little Main Stage a pus in scena, in fata copiilor din doua case familiale din Timisoara, doua serenade de chitara inedite. Gandite ca ... citeste toata stirea