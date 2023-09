Muzeul National al Banatului si Societatea de Istorie si Arheologie a Banatului va invita sa luati parte la o experienta artistica de exceptie - "Logics and Shapes (Sculpture Studio)", instalata langa Bastionul Maria Theresia.Ce este Logics and ShapesNu este doar o expozitie - este o demonstratie spectaculoasa de forta si creativitate, transformand 12 tone de andezit, otel si metal in uluitoare capodopere ale artei contemporane.Cine sunt artistii?Nimbert Ambrus, Ctalin Badarau, Toma ... citeste toata stirea