metaFuture 2022 a Teatrului National Timisoara a strans 26 de scenarii. Urmeaza cititul

Sesiunea de inscrieri in competitia metaFuture, lansata de Teatrul National din Timisoara in luna februarie, s-a incheiat. De acum, incepe cititul - si este mult de citit.Douazeci si sase de proiecte pe texte sau scenarii adaptate din literatura science fiction, douazeci si sase de marturii despre imaginatie, despre spirit, despre viziune, despre tinerete si, nu in ultimul rand, despre curajul de a construi cu materialele si instrumentele teatrului lumi neidentificate, ... citeste toata stirea