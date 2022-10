Monica Bellucci, Steven Tyler sau Louis de Funes printre figurile prezentate la editia a zecea a Salonului International de Caricatura de Presa si Arte Vizuale Satirice, de la Timisoara. Foto

TIMISOARA. Sute de caricaturi ale unor artisti din intreaga lume sunt expuse in mansarda Bastionului Maria Theresia, in cadrul Salonului International de Caricatura de Presa si Arte Vizuale Satirice.Evenimentul organizat de Stefan Popa Popa's a ajuns la editia cu numarul 10 si reuneste operele a 525 de artisti, din 50 de tari de pe 6 continente.Temele abordate de artisti sunt care de care mai diferite, fiind expuse atat caricaturi in creion, cat si colorate.O sectiune aparte este ... citeste toata stirea