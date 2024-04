Monoloagele solitudinii sau cum sa-i aducem pe oameni impreuna intr-o lume a disiparii

Monoloagele solitudinii #9: Teatrul Cetatii in TESZT15 va avea loc in data de 25 mai 2024, la ora 19:00, in Studioul Franciscan Timisoara, supratitrat in engleza si ungara.Monoloagele singuratatii reprezinta o "colectie de singuratati" care, ca o lentila concava, expune, prin cateva fascicule de viata, fragmente de istorii personale, un fenomen global acut.Creat in laboratorul de cercetare si introspectie teatrala Arte-Factum condus de Levente Kocsardi, ca rezultat al unui minutios proces ... citește toată știrea