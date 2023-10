Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis prezinta miercuri, 18 octombrie 2023, la ora 18:00, spectacolul "Convietuiri".Evenimentul se va desfasura in sala festiva a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis (Timisoara, str. E. Ungureanu, nr.1), iar accesul publicului este liber."Convietuiri" aduce in atentia publicului atmosfera satului traditional banatean, in care existenta se desfasoara in ritmul sarbatorilor de peste an si al bunei - trairi impreuna.Aici multiculturalitatea ... citeste toata stirea