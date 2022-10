Muzeul Arta Timisoara premiat la Novi Sad Serbia

Muzeul National de Arta Timisoara a avut marea onoarea de a primi o distinctie in cadrul Jubileului organizat de Galeria Matica Srpska din Novi Sad.Evenimentul a avut loc cu ocazia a 175 de ani de la infiintarea galeriei la Budapesta, in anul 1847, sub patronajul emeritului Sava Tekelija, un veritabil mecena si un promotor al culturii si patrimoniului comunitatii sarbesti din cadrul Imperiului Habsburgic.Onorabila distinctie a fost decernata Muzeului National de Arta Timisoara datorita ... citeste toata stirea