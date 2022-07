Muzica, teatrul, filmul si tehnologia se reunesc la o noua editie Flight Festival. Evenimentul de la Timisoara vine cu o noua sectiune

TIMISOARA. O luna intreaga de evenimente ii asteapta pe timisoreni in cadrul editiei a patra a Flight Festival, manifestare care imbina educatia cu entertainmentul de calitate, si care va avea loc in perioada 27 august - 27 septembrie.Pe langa sectiunile devenite deja traditionale, muzica, tehnologie, teatru si film, festivalul din acest an vine cu una noua, denumita New Media Art. Organizatorii vin in acest an cu mai multe piese la Sunlight Theater.Patricia Gavril le va arata copiilor ca ... citeste toata stirea